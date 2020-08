Matt Damon rimpicciolito in Downsizing, in streaming su Infinity

News Streaming

La commedia sci-fi satirica Downsizing di Alexander Payne con Matt Damon è disponibile in streaming su Infinity.

Se pensate che il pianeta Terra sia troppo affollato, potreste sognare l'ipotesi della commedia fantascientifica Downsizing con Matt Damon, in streaming su Infinity inclusa nella sottoscrizione. Diretto dall'Alexander Payne di Paradiso amaro, il film vede nel cast anche Kristen Wiig, Christoph Waltz, Jason Sudeikis, Udo Kier e James Van Der Beek.

Downsizing, la trama del film con Matt Damon

Nel futuro l'emergenza ambientale sulla Terra è da allarme rosso: uno scienziato riesce a trovare il modo di miniaturizzare gli esseri umani, nonché quindi il loro consumo delle risorse del pianeta. Accetti la miniaturizzazione, e grazie ai tuoi infinitesimali bisogni, anche il tuo conto in banca ha più valore. I coniugi Paul e Audrey Safranek (Damon e Wiig) stanno per lanciarsi nell'esperienza, trovandosi in difficoltà economiche, ma all'ultimo momento Audrey scarica Paul e chiede il divorzio, lasciandolo solo e miniaturizzato davanti a una nuova vita, dove conosce il riccone Dusan Mirkovic (Waltz) e soprattutto una donna, Ngoc (Hong Chau), tramite la quale scoprirà qualcosa che lo metterà di nuovo in crisi...



Frugando nel materiale stampa di Downsizing qui su Coming Soon, abbiamo trovato una clip fondamentale, quella in cui il buon Paul viene "lavorato" e preparato al rimpicciolimento. Un percorso che accetta con stoicismo, in ogni passaggio, anche il più... invasivo!



Downsizing, il parere di Matt Damon sul tema del film

In un'intervista a Indulgemagazine, Matt Damon ha parlato del suo personaggio in Downsizing e anche di quello che, alla fine della storia, è il messaggio che regge il film di Alexander Payne.

Il film parla di un uomo che finalmente si sveglia e trova il suo posto nel mondo, intraprende un viaggio incredibile per giungere a una realizzazione meravigliosa: anche di fronte all'Apocalisse, ciò che facciamo conta, così come conta il modo in cui trattiamo le persone meno fortunate di noi. E' quella piccola gentilezza che ci lega tutti. [...] Il messaggio è molto ottimista. Parliamo di come trattiamo gli altri, e di come questo alla fine ci migliorerà tutti.