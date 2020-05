Maleficent Signora del Male disponibile in streaming su Disney+

News Streaming

Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning sono le interpreti del sequel Maleficent Signora del Male, in streaming su Disney+.

Maleficent - Signora del Male, sequel di Maleficent ancora interpretato da Angelina Jolie, è disponibile in streaming su Disney+, incluso nella sottoscrizione mensile del servizio SVOD della major, attivo nel nostro paese da due mesi. Diretto dal Joachim Rønning già coregista del quinto Pirati dei Caraibi, questo Maleficent 2 coinvolge nel gioco la perfida regina Ingrith (Pfeiffer), madre di Filippo e futura suocera di una perplessa Malefica: nonostante gli appelli di Aurora (Fanning), il conflitto tra mondo magico ed esseri umani deflagra, ma saprà fermarsi prima del punto di non ritorno?

Vi proponiamo qui in basso dopo il trailer una selezione della copertura giornalistica di Comingsoon su Maleficent - Signora del Male.



Maleficent 2: Signora del Male: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In occasione dell'uscita, avemmo modo di partecipare a un'attività stampa delle più divistiche, dove Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer intrecciarono considerazioni sul film, sui personaggi e sulla loro carriera. Arduo capire, specialmente per i fan, dove sia il confine tra il coinvolgimento nella storia e la complicità con le star, che travalica il racconto sullo schermo...

Il nostro Antonio Bracco intervistò anche Michelle sul red carpet romano. Leggi anche Maleficent Signora del Male, Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie: "Cerchiamo l'umanità nei cattivi" Guarda anche Maleficent 2 Signora del Male: sul red carpet dell'anteprima europea a Roma

Costato 185 milioni di dollari, il film al boxoffice ne ha incassati 490 in tutto il mondo: un risultato molto meno eclatante rispetto ai 758 registrati dal predecessore. Nonostante questo, ritenemmo che questo sequel fosse meglio diretto e presentasse un copione più sfaccettato e complesso, come spiegammo in sede di recensione. Se avete contribuito a quei 250 milioni e rotti di differenza tra gli incassi dei due titoli, vi consigliamo di dare al film almeno una chance. Leggi anche Maleficent: Signora del male, la recensione del sequel con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer