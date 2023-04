Magic Mike - The Last Dance, l'ultimo capitolo in streaming su Mediaset Infinity+

News Streaming

In Premiere in streaming per una settimana su Mediaset Infinity+ c'è Magic Mike - The Last Dance con Channing Tatum e Salma Hayek, ultimo capitolo della trilogia, ancora una volta a firma Steven Soderbegh.

Magic Mike - The Last Dance con Channing Tatum e Salma Hayek è in streaming Premiere su Infinity+ per una settimana: l'iniziativa permette a tutti gli abbonati di vedere per sette giorni, in questo caso dal 7 al 13 aprile, un film molto recente senza pagare costi aggiuntivi di noleggio. Qui parliamo del terzo capitolo della serie dedicata alla carriera dello spogliarellista Mike Lane.



Magic Mike - The Last Dance, la trama del terzo capitolo con Channing Tatum

All'inizio di Magic Mike - The Last Dance, il nostro Mike Lane si trova in serie difficoltà economiche: ha perso molto durante la pandemia, e si guadagna da vivere a Miami come barista. Durante un evento per una raccolta fondi Mike conosce l'altolocata Maxandra "Max" Mendoza, che è venuta a sapere delle sue doti di ballerino "particolare" e vorrebbe un'esibizione privata a pagamento. Mike alla fine accetta, tra i due nasce qualcosa, lui rifiuta i soldi. Arriva allora però da lei una proposta assai più corposa: accompagnarla a Londra dove, per 60.000 dollari, lavorerà per Max, organizzando uno spettacolo di danza in un mese. "Magic Mike" si rende conto che l'impegno potrebbe risollevare le sue sorti del tutto, ma la figlia di Max, Zadie, lo mette in guardia: sua madre ama reinventarsi a intervalli regolari... Mike seguirà fino in fondo lo spettacolo? E soprattutto, accetterà di esibirsi di nuovo in pubblico, dopo essersi dichiarato più volte ritirato dalle scene?



Magic Mike - The Last Dance, il backstage con Salma Hayek e Channing Tatum

Con Magic Mike - The Last Dance il regista Steven Soderbergh, che aveva diretto il primo Magic Mike e prodotto il successivo Magic Mike XXL, ha deciso di chiudere la serie. Per farlo, la storia porta Mike in un contesto completamente diverso, come spiega il protagonista Channing Tatum nella featurette in basso: il suo personaggio a Londra è un pesce fuor d'acqua, però proprio la necessità di adattare le sue capacità e la sua creatività a un teatro porterà lui, i suoi collaboratori e la Max interpretata da Salma Hayek verso una sintesi di culture.