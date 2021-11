Madres Paralelas, il nuovo Almodóvar da oggi a noleggio e acquisto su CHILI

News Streaming

Madres Paralelas, il nuovo acclamato film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, è disponibile dal 30 novembre su CHILI in home premiere digitale, a noleggio o in vendita.

Madres Paralelas, la storia del film di Pedro Almodóvar

Madres paralelas intreccia le vicende di due donne, accomunate dal giorno in cui partoriscono. Sono però molto diverse: Janis (Cruz) è una fotografa di mezza età che è entrata incinta per caso, ma è ben felice di accogliere un figlio, nonostante il suo compagno Arturo non lo desideri, ossessionato dal ritrovare le spoglie di suo nonno in una fossa comune risalente alla Guerra Civile.

Ana è in una situazione del tutto diversa, perché è ancora minorenne e teme di non saper gestire questa improvvisa maternità che, come Ana, non ha cercato. Tra le due donne si creerà un legame molto forte, a mano a mano che Janis proverà a dare coraggio ad Ana. Quando partoriscono, le due figlie vengono tenute brevemente in osservazione per alcune complicazioni, dopodiché le due madri vanno ognuna per la sua strada... almeno finché i loro destini non convergono ancora nella maniera più imprevedibile.

Madres Paralelas, i temi del film secondo Pedro Almodóvar

Presentando a Venezia il film che ha fatto vincere a Penélope Cruz la Coppa Volpi, Pedro Almodóvar ha parlato così della condizione femminile che ancora una volta è al centro del suo cinema: "La generazione di mia madre, sopravvissuta alla guerra e alla fame, era sicuramente fortissima. Da loro dipendeva di fatto la sopravvivenza stessa del paese. I problemi di oggi di una donna non solo gli stessi, si trova a vivere una lotta legittima per avere un’uguale remunerazione a parità di lavoro. C’è un grande movimento di lotta per i diritti, anche quelli ottenuti e da mantenere, come l’aborto. [...] Cerco di parlare di quanto sia complesso mettere insieme una professione e la cura di un bambino, soprattutto se da sole. [...] In una madre è insito un mistero che noi uomini non possiamo disvelare, di origine biologica. Una testimonianza che può venire solo dalle donne."

