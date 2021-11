Maccio Capatonda e i suoi Podcast Micidiali disponibili su Audible

News Streaming

Marcello Macchia alias Maccio Capatonda, che sarà protagonista della seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori, ha realizzato una serie di Podcast micidiali per Amazon, disponibili dal 29 novembre.

Conosciamo il vulcanico Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, sotto molteplici vesti: autore di trailer, regista cinematografico, attore, scrittore di un "Libro", creatore e protagonista di sitcom surreali in compagnia di un rodato gruppo di "complici" tra cui l'immancabile Herbert Ballerina, e di un diario dalla quarantena su youtube che ci ha rallegrato non poco questo mesto periodo.

Come già sappiamo, il geniale Maccio Capatonda sarà uno dei protagonisti della seconda stagione del fortunato format di Prime Video, LOL - Chi ride è fuori. Adesso si cimenta anche come autore di Podcast Micidiali, presentati al pubblico a Lucca Comics & Games e disponibili in esclusiva su Audible dal 29 novembre. Sono ben 11 e ve li presentiamo in dettaglio.

I Podcast Micidiali di Maccio Capatonda

In tutto i podcast di Maccio Capatonda sono 11, dai 22 ai 25 minuti di durata, per farvi compagnia durante i vostri viaggi e nel tempo libero. Qua di seguito titoli e sinossi, ovvero trama, di tutti gli episodi della serie.

L’arte di sporcare le macchine

Negli anni 90 un giornalista mette in luce la storia dell’artista contemporaneo più frainteso del mondo: l’inventore della scritta “lavami” sulle macchine. Un insignificante malinteso rischia di ribaltare il mondo dell’arte e la percezione del gusto generale.

Il Presidente

Esisterà mai un posto dove l’uomo non ha mai letteralmente messo piede? Sì. Un team di scienziati scopre questo spazio immacolato di pochi metri quadrati in un piccolo paesino in provincia di Livorno. Il primo uomo a metterci piede ne diventerà anche presidente.

Pippirippi

Un talentuoso musicista, durante una notte brava, registra per caso un buffo motivetto che in pochissimo tempo diventa la canzone più ascoltata, apprezzata e richiesta dell’intera umanità. Adesso deve solo confermarsi all’altezza di quel primo successo.

L'uomo che assomigliava a chiunque

Esiste una persona che ha una rara peculiarità: viene continuamente scambiato per altre persone. Un grave incidente gli fa perdere la memoria e lo catapulta così in un mondo in cui tutti pensano di conoscerlo mentre lui non si ricorda neanche sia veramente.

Spam

Cosa accade alla nostra anima dopo che il nostro corpo muore? Ma soprattutto, cosa succede ad un nostro account dopo che questo viene bannato? Da questo grande interrogativo nasce la SPAM: Società Per Account Morti. Ma si sa che è pericoloso giocare a fare il CEO.

Nicholas il meteorologo

Italia, anni ’40. Nicholas è l’ultimo erede di un’antica stirpe di meteorologi, le sue non sono semplici previsioni, sono un vero e proprio spettacolo teatrale: il meteo-musical. Ma l’arrivo di nuove scoperte scientifiche cambia per sempre la sua disciplina, mettendo a rischio la sua carriera, in una lotta infinita tra tecnologia e istinto umano.

L'Urlo de Dios

Marco Sgabello è un aspirante cantante, peccato che invece di intonare le note urli toccando decibel altissimi. Il suo sogno di sfondare nella musica sembra destinato a fallire, fino a quando un allenatore olimpico in pensione scova il suo talento e lo prende sotto la sua ala per formarlo, con un semplice obiettivo: vincere le Olimpiadi delle Urla.

La Madonna di Abulia

In una cittadina piena di disoccupati, una statua della Madonna inizia a piangere. Ma invece di piangere sangue piange contratti di lavoro, riportando la speranza e la piena occupazione nella piccola comunità. La notizia si sparge e le persone arrivano da tutta Italia... Ma siamo sicuri che dietro questo miracolo ci sia davvero un atto divino?

Doppiaggese

Fabio Cantagalli è la pecora nera di una storica famiglia di doppiatori, così incapace da perdere ogni lavoro nonostante le tante raccomandazioni. Fino a quando il fantasma del suo bisnonno gli propone un patto: diventare bravissimo a costo di parlare “doppiaggese” sempre, anche nella vita. Quali sono gli effetti collaterali di questo nuovo potere?

Casual Killer

La storia criminale di Carlo Bronzetti, noto a tutti come il “Casual Killer”. Un uomo affetto da una forma gravissima di sbadataggine, che è arrivato a compiere una serie di omicidi all’apparenza senza movente, senza uno schema, solo frutto della poca attenzione. Ma è davvero così? Un rompicapo anche per il più affascinante degli investigatori.

Donnathlon

In uno sconosciuto paesino tra il Lazio e l’Abruzzo si svolge ogni anno un evento folkloristico che raduna e appassiona tutti gli abitanti: il Donnathlon, la gara delle donne. Ma quest’anno, in seguito a un servizio giornalistico, l’evento si ritrova al centro di una guerra ideologica pronta a esplodere, tra fazioni militanti e polemiche assurde.