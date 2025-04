M3GAN gratis su YouTube? Come Detective Pikachu! Quando le case cinematografiche sanno trollare

News Streaming

La Blumhouse ha comunicato su X che l'intero horror M3GAN è disponibile gratis in streaming su YouTube. Una mossa simile a quella della Warner Bros. che nel 2019 caricò l'intero Pokémon Detective Pikachu sulla piattaforma. Non è vero niente e non era vero niente. Piccole vendette, ma c'è anche una strategia.

La sci-fi umoristica sempre meno horror M3GAN 2.0 si avvicina, così la Blumhouse ha deciso di allargare la festa, rendendo completamente gratuito il primo M3GAN, caricandolo su YouTube! Fantastico? Almeno fino a quando non avviate lo streaming e realizzate che la stessa scena si ripete in loop per tutta la durata del video! Ebbene sì, trolling spudorato per prendersi gioco di spettatrici e spettatori avvezzi a non pagare, nonché degli algoritmi dei motori di ricerca, che ora sosterranno questa pubblicità ironica involontariamente. Sapete chi ci aveva già pensato nel 2019? Quel furbacchione di Ryan Reynolds, che operò una mossa simile con Pokémon Detective Pikachu!





Dopo Ryan Reynolds con Pokémon Detective Pikachu, la Blumhouse risponde con M3GAN: film gratis per scherzo

Quando nel 2019 uscì Pokémon Detective Pikachu, tra l'altro grande successo che per qualche tempo rimase l'adattamento videoludico dall'incasso più alto, apparve su YouTube un video intitolato "POKÉMON Detective Pikachu: Full Picture". Una tipica dicitura che l'utenza abituata alla pirateria spicciola osserva con attenzione, da un lato temendo malware vari, dall'altro tentata dalla visione senza pagare alcunché, a maggior ragione per un film già di successo e ancora in sala. L'account apparteneva a tale "Inspector Pikachu"... e guardacaso quello era l'unico video caricato. Era l'identità segreta dell'esimio Ryan Reynolds... e i più attenti avrebbero dovuto intuire lo scherzo imminente, dato che un "R. Reynolds" compare in alto a sinistra in sovraimpressione, forse perché la Warner aveva acconsentito allo scherzo con qualche paletto. Il "film" consisteva soltanto in un'ora e quaranta di un Pikachu ballerino in loop, con effetto VHS. Meraviglioso... e non era solo trolling scherzoso. Alcune major usano questa tecnica per confondere le acque della pirateria.