LOL - Chi ride è fuori: ufficiale una seconda stagione dello show comico su Prime Video

News Streaming

Un tweet conferma che LOL 2 si farà. Con chi e quando, lo scopriremo presto.

Lo show comico di Prime Video LOL - Chi ride è fuori è stato un successo tale che perfino chi non l'ha visto, per scelta o perché mancante dell'abbonamento alla piattaforma, ne ha sentito parlare o ne ha visti degli spezzoni. Frammenti di video e commenti (in positivo e in negativo) sullo show sono stati infatti talmente pervavisi sui social da non lasciare scampo alcuno: ed è logico allora che proprio via social, con un tweet dell'account ufficiale di Prime Video, arrivi la conferma tanto attesa da molti: una seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori è in arrivo.

Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere... la stagione 2 di #LOLitalia è stata confermata 🙌 Stay tuned! pic.twitter.com/qy4MJ7cMfx— Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) April 23, 2021

Ancora non si sa quando questa nuova stagione dello show verrà resa disponibile in streaming, né chi saranno i comici protagonisti. Ma siamo abbastanza sicuri che novità in questo senso non tarderanno ad arrivare.

LOL, prodotto dalla Endemol Shine Italy e basato sul format giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental, è una sorta di royal rumble in cui dieci comici nostrani convivono per breve tempo in studio e devono riuscire a non ridere per le gag altrui, cercando allo stesso tempo di far sganasciare gli altri. Chi ride una volta è ammonito, chi ride due volte è espulso, chi vince devolve in beneficenza la vincita.

La prima stagione dello show vedeva concorrenti Frank Matano, Lillo, Angelo Pintus, Caterina Guzzanti, Fru e Ciro dei Jackal, Elio, Katia Follesa, Luca Ravenna e Michela Giraud, e Fedez e Mara Maionchi a fare i giudici.

Tutti i protagonisti della prima edizione parteciperanno al LOL Aftershow, un appuntamento da non perdere che sarà disponibile sul canale YouTube di Prime Video Italia, lunedì 26 aprile, dalle ore 12.

Guarda subito la prima stagione di LOL - Chi Ride è Fuori su Prime Video