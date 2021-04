LOL - Chi ride è fuori: in arrivo su Prime Video il gran finale dello show comico sorpresa della stagione

News Streaming

Dieci comici chiusi in un teatro, con l'imperativo di non ridere, pena l'esclusione, uno show comico che punta su una ricetta semplice eppure efficace, LOL - Chi ride è fuori è pronto per il gran finale con le ultime due puntate online dall'8 aprile.

LOL è uno show comico, e fa ridere. Non è poco e non è certo secondario, in questi giorni in cui ci siamo lasciati alle spalle, senza rimpianti, un anno di pandemia e di periodici confinamenti a casa. Giovedì 8 aprile saranno online le ultime due puntate.

Al di là di qualche commento francamente risibile sulla notorietà o meno dei comici protagonisti, come se a far ridere fosse un curriculum o una familiarità, il programma di Prime Video è la sorpresa comica della stagione. Un format semplice eppure di una efficacia chirurgica, nato in Giappone per la piattaforma di streaming, che lo sta per riproporre anche in molti altri paesi, europei e non. Dieci comici, scelti sapientemente diversificando, età, scuole e approcci alla risata, riuniti in un teatro con l’imperativo di non ridere. La prima volta in cui vengono colti in fallo, un bel cartellino giallo, alla seconda il rosso e quindi l’esclusione. Tutti possono portare una valigia dei trucchi, per travestirsi o usare ogni tipo di accessorio capace di aiutarli a far ridere i colleghi.

Il tutto è seguito in una control room da Fedez e Mara Maionchi, che con la loro libertà assoluta di sganasciarsi dalle risate sono nella stessa condizione di noi telespettatori, che da casa ci identifichiamo con loro e, come ben noto, la risata è contagiosa, anche se di questi tempi non ci si può ritrovare con molti amici per vedere lo show insieme. I comici sono: Elio e Lillo, forse i più noti, sicuramente di una ‘vecchia scuola’ che non passa di moda; due dei The Jackal, Ciro e Fru; Caterina Guzzanti, in rappresentanza della nobile stirpe e di una comicità colta e a tratti cerebrale; Angelo Pintus, Katia Follesa, Michela Giraud, comici da palcoscenico, fra cabaret e monologhi; Frank Matano, l’amico medio, che scappa in giro per lo studio per non ridere, come faremmo noi e infine Luca Ravenna, il meno conosciuto, che in un giallo di Agatha Christie sarebbe l’assassino.

Le regole sono poche e semplici, la principale è l’impossibilità di estraniarsi dagli altri, pena un richiamo, mentre ogni tanto la gara viene movimentata in control room spingendo su qualche misterioso tasto che provoca poi un effetto entropico nel teatro occupato dai comici. Vederli salire sul palco ed esibirsi davanti a persone costrette all’immobilismo facciale fa soffrire, mai come vederli in preda a sempre più complessi attacchi di riso interrotto. Impossibile non immedesimarsi con lo sforzo erculeo di trattenere anche un sorriso, così liberatorio e naturale. Il premio finale previsto, rigorosamente da versare in beneficenza, è di 100 mila euro.

LOL è uno show che nobilita il piano d’ascolto, i momenti più divertenti sono infatti, oltre ai nonsense dei fuoriclasse come Elio e di Lillo o le freddure, le facce che fanno quei poveri comici che non possono esplodere in una risata. Il tutto alternando gli stili, dalla improvvisazione alla commedia fisica, dallo stand-up alla barzelletta.

Una curiosità: in occasione di questa nuova uscita targata Amazon Original, anche Alexa parteciperà. Potrete infatti rivolgervi a lei con: “Alexa, dimmi una barzelletta di LoL” per ascoltare oltre 40 battute e barzellette direttamente da alcuni dei protagonisti dello show come Frank Matano, Lillo e Ciro&Fru di The Jackal.