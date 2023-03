LOL 3 - Chi ride è fuori: da domani su Prime Video le puntate finali

News Streaming

Dopo i primi quattro episodi del comedy show Original italiano già disponibili, arrivano da domani in esclusiva su Prime Video gli ultimi due episodi della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Saranno disponibili da domani, giovedì 16 marzo, in esclusiva su Prime Video, gli ultimi due episodi della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Un gran finale che sarà ricco di sorprese e che vedrà impegnati i comici in una difficilissima sfida: non ridere! Lo show vede coinvolti alcuni tra i più importanti comici italiani, ma anche alcune nuove leve della comicità: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Il vincitore si aggiudicherà il premio finale di 100.000 euro che devolverà a favore di un ente benefico a sua scelta.







Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, Fedez, affiancato da Frank Matano. Nel ruolo di disturbatore dello show, Maccio Capatonda, complicherà la vita ai concorrenti, cercando di indurli alla risata. I primi quattro episodi della terza stagione del comedy show in sei episodi sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.



