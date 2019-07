Logan, il grande commiato di Wolverine in streaming su Infinity

News Streaming

Interpretato da Hugh Jackman e diretto da James Mangold, è più un noir che un cinecomic classico.

Logan con Hugh Jackman è in streaming su Infinity. Si tratta dell'ultimo lungometraggio Marvel-Fox interpretato dall'attore, commiato del personaggio di Wolverine che sin dal lontano 2000 ha di fatto costruito la popolarità della star. Il film tuttavia è un cinecomic piuttosto atipico, è più che altro un noir con sprazzi d'azione visionaria, molto più sbilanciato su una cupezza crepuscolare che dà al lungometraggio una sua personalità particolare.

Nel 2029, quando i mutanti sono praticamente scomparsi, Logan si guadagna da vivere come autista e protegge al confine con il Messico un malato Professor X (Patrick Stewart) e Calibano (Stephen Merchant). Quando però una donna gli chiederà di scortare una ragazzina "speciale" e proteggerla, Logan dovrà nuovamente affrontare nemici inquietanti e ombre dal suo passato, quasi letteralmente...