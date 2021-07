Locked Down, la commedia con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor in premiere su Infinity+

News Streaming

Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor sono gli interpreti di Locked Down, un curioso incrocio tra una commedia romantica e un heist movie: il film è in premiere streaming su Infinity+.

Locked Down è il titolo della commedia interpretata da Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor: il film è disponibile in Premiere sulla piattaforma Infinity+ in streaming fino al 15 luglio. Il lungometraggio diretto da Doug Liman è un curioso incrocio tra una commedia romantica e un heist movie, cioè un film su una rapina, un "colpo grosso". Come si miscelano questi due generi così diversi? La fusione avviene per cortesia del Coronavirus...

Locked Down, la trama del film con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor

Linda e Paxton non sono più una coppia affiatata: proprio quando stanno per compiere il passo definitivo e lasciarsi, ecco che la pandemia di Covid-19 si abbatte anche sulle loro vite, così sono costretti a rimanere bloccati nella loro casa di Londra, convivendo controvoglia. Come se la situazione non fosse già abbastanza stressante sul piano emotivo, economicamente per i due le cose precipitano: Linda viene obbligata a licenziare colleghi via Zoom, mentre Paxton perde proprio il suo impiego. Consolandosi a vicenda riscoprono qualcosa del loro legame, ma allo stesso tempo hanno una folle idea, alimentata dalla follia del lockdown: si vendicheranno del loro sistema malato, rubando un diamante da tre milioni di sterline presso i magazzini Harrods, che Linda conosce bene...

Locked Down, chi ha realizzato il film in streaming su Infinity+