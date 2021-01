Lo streaming risponde alla pandemia con più investimenti

News Streaming

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ e gli altri: aumentati vertiginosamente gli investimenti nel settore degli originali streaming, ecco i numeri.

Alla luce dell'aggressivo piano di Netflix per i film originali nel 2021, ricordando il sostegno totale della Disney ai suoi originali per Disney+, non stupiscono i dati diffusi da Hollywood Reporter, riguardanti la mole di investimenti nello streaming da parte di giganti come Netflix, Disney, Amazon, Apple: si parla di un aumento sull'ordine del 31% rispetto al 2019, per ben 112 miliardi di dollari in ballo nel corso del 2021. Una crescita inquietante per chi ama l'esperienza in sala, ma da un altro punto di vista anche una boccata d'aria per gli addetti ai lavori sul set, in qualche modo in attività anche se il canale del cinema rimane per ora chiuso. Pare che per l'action The Gray Man con Chris Evans e Ryan Gosling Netflix abbia stanziato 200 milioni di dollari, una cifra da blockbuster, degna di una major storica.

La crescita degli investimenti nello streaming: solo colpa del Coronavirus?

A ben guardare i dati diffusi, tuttavia, si nota qualcosa di significativo: se è vero che dal 2019 l'aumento degli investimenti è sull'ordine del 31%, nello specifico dal 2020 al 2021 l'incremento è soltanto dell'11%, e il salto più sensibile è stato invece dal 2019 al 2020, con il rimanente 20%. Ora, di certo la pandemia ha influito sull'incremento, tuttavia una buona parte degli investimenti 2019-2020 sarà stata già pianificata prima dell'esplosione del Coronavirus, quindi è bene ricordare che l'aggressiva espansione dell'intrattenimento casalingo era prevista già da tempo: d'altronde lo stesso Bob Chapek, CEO della Disney, ha ammesso qualche mese fa che il disastro del Covid-19 ha solo accelerato un processo già in atto.

Rimane da verificare, come abbiamo scritto qualche giorno fa, quanto potrà durare questa espansione colossale, che coinvolge ormai un nutrito numero di piattaforme, prima che la concorrenza e il ritorno alla normalità (da noi tutti atteso) non avviino la proverbiale selezione naturale.