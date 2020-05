Live! Corsa contro il tempo, il thriller con Aaron Eckhart in streaming su Infinity

News Streaming

Inedito in Italia, Live! è una storia su un salvataggio seguito in diretta: nel cast Aaron Eckhart e Giancarlo Esposito.

Live! - Corsa contro il tempo (2019) è un thriller interpretato da Aaron Eckhart, inedito nelle sale italiane e disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. Nella vicenda, Eckhart interpreta Frank Penny, un poliziotto traumatizzato dopo aver assassinato un rapitore di bambini: la sua chance per riscattarsi arriva quando la figlia undicenne del capo della polizia viene rapita, ma per recuperarla decide di gestire la cosa per conto suo. Lo farà... in diretta, perché la vlogger Ava Brooks trasmette in tempo reale ogni azione di Frank: un aiuto o un problema? Di certo la situazione si complica quando il fratello del primo rapitore decide di vendicarsi...



Live! - Corsa contro il tempo: Trailer Ufficiale del Film - HD

Live! è diretto da un assiduo frequentatore del genere, lo Steven C. Miller già dietro ad Extraction ed Escape Plan 2 con Sylvester Stallone. Nomination a un Golden Globe per Thank You for Smoking, Aaron Eckhart ha dimostrato nel corso degli anni di adattarsi a registri differenti, dalla commedia al dramma passando per il thriller. E' noto al grande pubblico per aver interpretato Harvey Dent in Il cavaliere oscuro (2008) di Christopher Nolan. Al momento su Infinity è disponibile un altro famoso lungometraggio a cui ha preso parte ultimamente, Sully di Clint Eastwood, dove ha vestito i panni del copilota al fianco di Sully/Tom Hanks.

