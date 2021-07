Le leggende del sumo in streaming gratis su Rakuten con la docuserie Giganti

News Streaming

Giganti - Le leggende Hawaiane del Sumo, disponibile gratis su Rakuten TV, racconta la carriera di quattro grandi lottatori di sumo, in grado di rendere celebre questo antico sport non solo in Giappone ma in tutto il mondo.

Partono domani le Olimpiadi in Giappone, e Rakuten TV vi dà la possibilità, gratis e senza obblighi di sottoscrizione, di guardare la docuserie Giganti - Le leggende Hawaiane del Sumo. Di cosa si tratta? Le puntate del documentario firmato dal J. LaLonde, più volte nomination agli Emmy, racconta la vita e la carriera di quattro massicci rappresentati della disciplina del sumo, che caratterizza il Giappone ma nel loro caso ha radici nelle Hawaii: Konishiki, Musashimaru, Takamiyama e Akebono, in grado negli ultimi anni di portare questo celebre questo sport nazionale a trascendere i confini nipponici, rendendosi popolari persino in contesti come il Louvre o in eventi popolari americani come il Tonight Show. Cos'è il sumo? Solo uno sport oppure la rappresentazione affascinante di una cultura che merita un'occhiata più attenta?

Giganti è il racconto di una vera lotta, anche contro il pregiudizio: sostanzialmente squattrinati e con i soli vestiti che avevano indosso, i quattro hawaiani si sono fatti strada con determinazione in un paese straniero che li vedeva come usurpatori di una tradizione. Giganti si propone perciò in egual misura come una storia di riscatto. Giganti - Le leggende Hawaiane del Sumo è una docuserie originale Rakuten TV, prodotta in collaborazione con NEO Studios.