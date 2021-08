Lasciali parlare, una Meryl Streep riflessiva in Premiere su Infinity+

News Streaming

In Lasciali parlare, Meryl Streep interpreta una scrittrice che riflette sul passato insieme a due amiche. Un film inedito nelle sale italiane, diretto da Steven Soderbergh e in streaming su Infinity+.

Lasciali parlare è un film del 2020 interpretato da Meryl Streep e diretto da Steven Soderbergh: una combinazione di talenti che questa volta non è passata dal cinema anche a causa della pandemia. Il loro lavoro può essere tuttavia recuperato in streaming su Infinity+, in Premiere e quindi incluso nella sottoscrizione alla piattaforma per una settimana, fino al 12 agosto. Tra gli altri interpreti della commedia amara ci sono grandi nomi come Dianne Wiest, Candice Bergen e il giovane Lucas Hedges. Guarda Lasciali parlare su Infinity+

Lasciali parlare, la trama del film con Meryl Streep diretto da Steven Soderbergh

Protagonista di Lasciali parlare è Alice (Streep), una scrittrice americana in crisi creativa, che parte alla volta del Regno Unito per raccogliere un'onorificenza. Lì accetta di partecipare a una crociera sul transatlantico Queen Elizabeth II, dove divide il viaggio con due delle sue migliori amiche, cioè Susan (Dianne Wiest) e Robert (Candice Bergen), nonché con suo nipote Tyler (Lucas Hedges). Inevitabilmente il viaggio sulla nave, studiato dalla manager dell'autrice per riavviarne la creatività, permette riflessioni esistenziali e confronti forse a lungo rimandati, tra rimpianti, rancori che sembravano sopiti e ferite mai del tutto rimarginate...

Lasciali parlare, Meryl Streep: "La storia di una donna senza famiglia"

In un'intervista con CBSNews, Meryl Streep ha descritto così il personaggio di Alice in Lasciali parlare, sottolineando un punto di interesse del film, cioè il realismo con cui sono trattate tre donne della loro età, in un modo diverso dal solito:

Alice è una donna che non ha una famiglia. È una che ha immolato tutta la sua vita al suo lavoro e alla sua arte. [...] Ripensandoci, nessuno ha mai fatto prima questo tipo di film. Di solito quelle della nostra età nei film sono streghe, personaggi grotteschi, gargoyle o dolci nonnette.