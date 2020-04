La trilogia del Padrino di Francis Ford Coppola è in streaming su Infinity

News Streaming

Staordinario veicolo per Marlon Brando, Al Pacino e Robert De Niro, i tre Padrino di Coppola sono sul servizio on demand, inclusi nella sottoscrizione.

Per la quasi totalità di cinefili la trilogia del Padrino firmata da Francis Ford Coppola, basata sui romanzi di Mario Puzo, è sinonimo di settima arte. I tre lungometraggi si possono vedere in streaming sul servizio on demand di Infinity, inclusi nella sottoscrizione mensile, che vi ricordiamo è gratuita per il primo mese di prova, col secondo a pagamento in questo periodo devoluto alla Protezione Civile per l'emergenza Coronavirus. Esaminiamo i tre film più da vicino.

Il padrino (1972) , sceneggiato da Coppola con Mario Puzo a partire dal libro di quest'ultimo, raccontava di Don Vito Corleone (Marlon Brando), che nell'America del 1945 è uno dei più potenti boss mafiosi a New York. E' affiancato dai figli Santino "Sonny" (James Caan) e Fredo (John Cazale), nonché dal figliastro Tom (Robert Duvall). Quando Don Vito rifiuta l'appoggio a un'altra famiglia per il nascente impero del traffico di stupefacenti, la sua incolumità è messa a repentaglio. Suo figlio Michael (Al Pacino), decorato di guerra e unico a essersi tenuto lontano dal clan, finisce per riavvicinarsi a quel mondo. Tre gli Oscar: miglior film, migliore sceneggiatura non originale e miglior attore protagonista a Brando. Indimenticabili le musiche di Nino Rota e la fotografia contrastata di Gordon Willis. Guarda Il padrino su Infinity

Per anni Il padrino - Parte II (1974) è rimasta l'unica possibilità di vedere nello stesso film all'opera due leggende del cinema americano: Al Pacino, ancora nei panni di Michael ormai alla guida della famiglia nel 1958, e in un racconto parallelo in flashback Robert De Niro, nei panni del giovane Vito Corleone, in ascesa tra la fine degli anni Dieci e i primi anni Venti. Se possibile più titanico del primo capitolo, Il padrino - Parte II vinse sei premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura non originale, scenografia, musiche (di Rota con contributi di Carmine Coppola) e miglior attore non protagonista, De Niro. La saga nei piani doveva terminare qui. Guarda Il padrino - Parte II su Infinity

Il padrino - Parte III (1990), per stessa ammissione di Coppola, si realizzò solo per denaro, ma ciò non significa che sia aggirabile da chi abbia apprezzato le vicende della famiglia nelle tappe precedenti. Crepuscolare, il film narra di Michael (sempre Pacino) ormai invecchiato e sofferente di diabete, impegnato a lasciarsi alle spalle del tutto la mafia, instradando la famiglia in altre attività. Da notare la partecipazione di Sofia Coppola nei panni di sua figlia Mary Corleone, giovanissima, molto prima che intraprendesse la carriera di regista. Tra le new entry anche Andy Garcia nei panni di Vincent Mancini, figlio illegittimo di Sonny. Sette nomination all'Oscar, nessun premio. La sceneggiatura di Coppola e Puzo è questa volta originale, non basata sul alcun volume. Guarda Il padrino - Parte III su Infinity