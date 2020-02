La signora dello zoo di Varsavia, su Infinity Jessica Chastain in una storia vera

News Streaming

In streaming su Infinity Jessica Chastain interpreta La signora dello zoo di Varsavia, un dramma ambientato nella II Guerra Mondiale.

Diretto da Niki Caro nel 2017, La signora dello zoo di Varsavia con Jessica Chastain è disponibile in streaming sul servizio on demand di Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. Il lungometraggio, che vede nel cast anche Daniel Brühl, è la rielaborazione di una storia realmente accaduta durante la II Guerra Mondiale. In Polonia, lo zoologo Jan Żabiński (Johan Heldenbergh) è il direttore dello zoo di Varsavia: grazie anche alla collaborazione della moglie Antonina (Chastain), lo zoo è diventato uno dei più importanti d'Europa, pieno di specie esotiche e animali rari. Quando nel settembre del 1939 i Nazisti invadono la Polonia, tutto sembra finire. Antonina conosce così il direttore dello zoo di Berlino, il nazista Lutz Heck (Brühl), che ha le sue idee per la gestione del luogo: depredarlo degli animali migliori, uccidere quelli che non gli interessano. Grazie all'interesse che Lutz ha per Antonina, i coniugi elaborano un piano per salvare gli Ebrei dal ghetto: nasconderli nelle gabbie sotterranee ora vuote... si faranno aiutare dalla resistenza polacca, ma saranno scoperti?