La luce sugli oceani, il film galeotto per Michael Fassbender e Alicia Vikander in streaming su Infinity

Il dramma La luce sugli oceani con Alicia Vikander e Michael Fassbender è su Infinity in streaming: i due si sono conosciuti e innamorati proprio durante la sua lavorazione.

La luce sugli oceani (2017), interpretato da Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz, diretto da Derek Cianfrance, è disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile del servizio. Si tratta di un dramma ambientato nell'Australia occidentale, dove il veterano della I Guerra Mondiale Tom (Fassbender) cerca di lasciarsi alle spalle i traumi, diventando il guardiano di un isolato faro. Conosce comunque l'amore di Isabel (Vikander) e i loro frustrati sogni di avere un figlio vengono esauditi quando trovano una bambina abbandonata in una barca alla deriva. La situazione idilliaca non durerà per sempre: quando scopriranno che la madre biologica (Weisz) cerca la piccola da anni, dovranno prendere una decisione che potrebbe terminare per sempre il loro legame...