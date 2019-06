La legge della notte, Ben Affleck e il romanzo di Lehane su Infinity

La legge della notte (2016) di e con Ben Affleck è in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile del servizio on demand. Si tratta della quarta regia di Ben Affleck, dopo Gone Baby Gone, The Town e Argo: il film è anche il secondo adattamento di un romanzo di Dennis Lehane nella carriera di Affleck, che aveva appunto esordito dietro alla macchina da presa con Gone Baby Gone. Si tratta di un tipico noir sull'ascesa di un fuorilegge in un sottobosco criminale, in questo caso a Boston dopo la I Guerra Mondiale.

La legge della notte racconta del reduce Joe Coughlin (Affleck stesso), che vorrebbe ritagliarsi un posto nella malavita di Boston senza appoggiare apertamente nessuno dei due boss che si dividono la città: l'irlandese Albert White (Robert Glenister) e l'italiano Maso Pescatore (Remo Girone). Joe è però in una situazione ancora più complessa, perché suo padre Thomas (Brendan Gleeson) è un poliziotto, mentre Emma (Miller), la sua amante, è la donna proprio di White. Sarà difficile non lavorare per Maso, quando White scoprirà la tresca...