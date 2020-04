News Streaming

La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, i primi 10 minuti del film gratis, a noleggio in streaming dal 13 aprile

Domenico Misciagna di 09 aprile 2020 12

Come accade spesso, la Warner Bros regala un assaggio di un film prossimamente a noleggio in streaming, in questo caso La dea fortuna, già acquistabile.

La Dea Fortuna con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, diretto da Ferzan Ozpetek, è già acquistabile in digitale, ma sarà disponibile a noleggio dal 13 aprile: com'è frequente nell'ambito delle uscite Warner Bros. Entertainment Italia, i primi 10 minuti di La dea fortuna sono visionabili gratis su YouTube. Sarà possibile noleggiare il film su Sky Primafila, Infinity, Apple Tv, Youtube, Google Play, Rakuten TV, TIMvision, Chili, PlayStation Store, VVVVID, Microsoft Film & TV. Scritto da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek, il film racconta di Arturo (Accorsi) e Alessandro (Leo), coppia da più di quindici anni ma attualmente in crisi. Quando la migliore amica di Alessandro, Annamaria (Trinca), lascia loro in custodia due bambini per qualche giorno, la routine si spezza... e il destino richiederà un folle gesto d'amore.

Da segnalare in colonna sonora le canzoni “Luna Diamante” di Mina / Fossati, “Che Vita Meravigliosa” di Diodato e “Aldatildik” della cantautrice turca Sezen Aksu.





di Domenico Misciagna Giornalista specializzato in audiovisivi

Autore di "La stirpe di Topolino"