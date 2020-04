La Dea Fortuna: da oggi disponibile in digitale il film di Ferzan Özpetek con Edoardo Leo e Stefano Accorsi

News Streaming

Il più recente film del regista italo-turco, grande successo nelle sale solo pochi mesi fa, arriva su tutte le principali piattaforme di streaming.

Da oggi, giovedì 2 aprile, è disponibile per l'acquisto in digitale La Dea Fortuna, il più recente dei film di Ferzan Ozpetek, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli per Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film.

Nato da un soggetto firmato dallo stesso Ozpetek con Gianni Romoli, e da loro sceneggiato assieme a Silvia Ranfagni, il film è candidato a quattro David di Donatello per la miglior sceneggiatura originale, la miglior attrice protagonista (Trinca), la miglior canzone originale e il David Giovani.

