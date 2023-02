L'immensità con Penélope Cruz in streaming in Premiere su Mediaset Infinity+

News Streaming

Per una settimana L'immensità di Emanuele Crialese, interpretato da Penélope Cruz, Vincenzo Amato e Luana Giuliani, è disponibile per tutti gli abbonati a Mediaset Infinity+, incluso nella sottoscrizione e senza costi aggiuntivi di noleggio.

È disponibile fino al 16 febbraio in streaming su Mediaset Infinity+ il film L'immensità con Penélope Cruz, diretto da Emanuele Crialese: la proposta fa parte dell'iniziativa Premiere, che consente a tutti gli abbonati al servizio per una settimana la visione di un film molto recente, senza pagare spese aggiuntive di noleggio. L'immensità è passato in concorso alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia. Guarda L'immensità su Mediaset Infinity

L'immensità, la trama del film con Penélope Cruz

L'immensità narra la storia di Clara e Felice (interpretati da Penélope Cruz e Vincenzo Amato), moglie e marito che non si amano più ma continuano a vivere insieme, nella Roma dei primi anni Settanta. Lo fanno per i figli, sui quali Clara proietta la libertà che non si sente di abbracciare per lei stessa: in particolare questo vale per Adriana (Luana Giuliani), che a 12 anni vuole vestirsi e comportarsi da maschio, con un atteggiamento che rischia di mettere a repentaglio ulteriormente l'equilibrio precario di un nucleo familiare difficile. Si cresce, si cambia dentro e si cambia fuori, mentre cambia anche l'Italia.



L'immensità, la storia autobiografica di Emanuele Crialese

Emanuele Crialese scelse la promozione del suo L'immensità per rivelare il suo percorso di uomo transessuale, raccontato attraverso il personaggio di Adriana nel film. Al Festival di Venezia spiegò la difficoltà di intraprendere un viaggio così personale, usando il mezzo espressivo al quale ha dedicato la sua vita: "L’autobiografia è un’impresa di smascheramento che impaurisce. [...] Se non utilizzo materiale di qualcuno, ovviamente devo produrre qualcosa che viene da dentro di me, è necessariamente autobiografico. [...] Ho dovuto aspettare, per acquisire consapevolezza di me, del mio percorso, del linguaggio cinematografico. Le cose bisogna raccontarle quando si sa parlare, si è capaci di esprimersi."

Il personaggio di Clara, spiega Crialese, "è un omaggio alla donna che mi ha creato. La grande difficoltà spesso è della madre. Io sono figlio del mio tempo, immaginate una donna senza libertà, che deve affrontare una questione come un figlio che non si sente rappresentato dal suo genere. Io mi nascondevo, e lei insieme a me. Mi è stata vicino, ha vissuto con me l’immensità. Un amore come quello materno è una benedizione, una grazia. Non è paragonabile a nient’altro." E di Penélope dice: "Per me è l’archetipo della donna, della madre, dell’amante. [...] Nelle lunghe giornate di prove che prevedo sempre, in cui siamo stati insieme sopportando la frustrazione della noia, cucinando e chiacchierando, lei è stata bravissima con i tre bambini. La vedevano come una dea, ma è entrata subito in confidenza."