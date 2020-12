L’App di Amazon Prime Video da oggi disponibile su Sky Q su Now TV

News Streaming

Una nuova collaborazione pluriennale è stata annunciata giusto in tempo per le feste natalizie fra Amazon Prime Video e Sky. Tutti i dettagli e come potrete vedere Prime Video su Sky Q o Now TV.

Con le festività di fine anno alle porte, e la pandemia che ci costringerà quasi solo a casa, ecco un importante annuncio di alleanza per il mondo dello streaming.

Sky e Amazon hanno annunciato oggi una collaborazione a lungo termine grazie alla quale in Europa, a partire da oggi 14 dicembre 2020, Prime Video è disponibile sui dispositivi Sky Q e NOW TV, mentre l’app NOW TV sarà disponibili sui device Fire TV. da inizio 2021. Questa partnership permetterà ai clienti in Italia, Regno Unito, Irlanda, Austria e Germania di guardare le serie TV più premiate e chiacchierate, film e sport da Sky e Prime Video in un unico posto. Giusto in tempo per Natale, gli appassionati di cinema avranno accesso ad un’ampissima selezione di film su Prime Video, tra nuove uscite e classici per la famiglia, tra cui anche Borat Subsequent Moviefilm, Uncle Frank e I’m Your Woman.

“Siamo felici di portare l’app di Prime Video sui device Sky Q e NOW TV in tempo per le feste” ha dichiarato Jay Marine, Vice President, Prime Video Worldwide. “Con l’inverno in arrivo e con la nostra nuova serie da binge-watching The Wilds pronta al debutto, questo è il momento perfetto per i clienti Sky per recuperare i nostri show Prime Video pluri-premiati, film e sport. Inoltre, con NOW TV in arrivo su Fire TV – i clienti in Italia non hanno mai avuto tanta scelta su cosa vedere, in qualunque modo lo stiano vedendo”.

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia commenta: “Grazie a questa collaborazione, Sky Q è sempre più il punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l’ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente. Tutto questo rende molto più facile ai nostri abbonati trovare i contenuti che amano di più, semplificandogli la vita”.

In Italia, Regno Unito e Irlanda l’app di Prime Video sarà disponibile su NOW TV e sui device Sky Ticket in Germania dal 14 dicembre. L’app di NOW TV sarà disponibile su selezionati dispositivi Fire TV e sulle smart TV Fire TV Edition nel Regno Unito dal 14 dicembre, mentre in Italia, Irlanda, Austria e Svizzera nei primi mesi del 2021 e così anche per con Sky Ticket in Germania.