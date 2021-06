L'animazione italiana in streaming su Infinity+: La gabbianella e il gatto. Momo e altre storie

News Streaming

In streaming su Infinity+ sono disponibili diversi lungometraggi di animazione tutti italiani: La gabbianella e il gatto, Momo, Aida degli alberi e Totò sapore.

Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, l'animazione italiana è stata protagonista di un rilancio sulla forma del lungometraggio, mai troppo frequentato nelle nostre produzioni: su Infinity+, in streaming, sono disponibili quattro opere incluse nella sottoscrizione mensile della piattaforma. Vediamo di quali film si tratti, premettendo che si tratta di opere prodotte dallo studio Lanterna Magica di Torino.

La gabbianella e il gatto dall'opera di Luis Sepúlveda

Abbiamo perso il grande scrittore cileno Luis Sepúlveda proprio l'anno scorso a causa del Covid: non è sminuente ricordarlo con l'adattamento di uno dei suoi libri più famosi, "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare", una favola per i più piccoli, con un messaggio universale di resilienza, non violenza e fraternità anche a discapito delle differenze. Enzo D'Alò diresse questa versione animata, con musiche e canzoni curate da David Rhodes. Nella toccante storia, il gatto Zorba promette a una gabbiana in fin di vita per l'inquinamento di prendersi cura della sua gabbianella appena nata, insegnandole addirittura a volare. Un'impresa non da poco, per un micione. In La gabbianella e il gatto doppia il protagonista Carlo Verdone, mentre Antonio Albanese dà la voce al temibile Re dei Topi. Guarda La gabbianella e il gatto su Infinity+ La Gabbianella e il Gatto: Nuovo Trailer - HD

Momo alla conquista del tempo, un cartoon per Michael Ende

L'autore della Storia Infinita, Michael Ende, scrisse nel 1973 il romanzo Momo, una fiaba fantastica con protagonista una bambina in grado di cambiare la vita di chi le sta intorno, grazie alla sua peculiare sensibilità verso il mondo e al fatto che, guardandola negli occhi, non si può fare a meno di dire la verità. E il mondo è a rischio, perché i Signori Grigi non conoscono l'otium latino e mirano a ottimizzare ogni singola frazione di secondo del tempo a nostra disposizione, rubandolo. Impossibile godersi ciò che l'esistenza ha da offrire, ma questo per loro è un problema secondario. Diretto ancora da Enzo D'Alò, Momo alla conquista del tempo (2001) vanta musiche di Gianna Nannini e il doppiaggio di Sergio Rubini e Giancarlo Giannini. Guarda Momo alla conquista del tempo su Infinity+

Aida degli alberi, da Giuseppe Verdi a Guido Manuli

E' invece Guido Manuli, storico collaboratore di Bruno Bozzetto, a dirigere sempre nel 2001 Aida degli alberi, una reinterpretazione in chiave favolistica dell'opera lirica di Giuseppe Verdi. La principessa di Arborea, Aida, viene resa schiava dall'esercito di Petra, ma Radames nelle file nemiche s'innamora di lei. Lo si considera un traditore, ma la vera minaccia è Satam, il temibile dio maligno che vuole tessere il destino di tutti con le sue macchinazioni. Musiche di Ennio Morricone. Kak, figlio del gran sacerdote, è doppiato da Enzo Iacchetti. Guarda Aida degli alberi su Infinity+

Totò sapore e la magica storia della pizza

Maurizio Forestieri dirige Totò sapore e la magica storia della pizza (2003), dove il piccolo cantastorie Totò diventa nella Napoli settecentesca cuoco di corte, grazie a tre pentole magiche. La strega Vesuvia, che trama nell'ombra, vuole tuttavia minare l'allegrìa naturale della città, così Totò dovrà suo malgrado scongiurare la guerra con il Re di Francia tramite un'arma universalmente riconosciuta nella sua efficacia: la pizza, che mette tutti d'accordo. Musiche dei fratelli Bennato, doppiaggio con note presenze del luogo: Lello Arena è addirittura Pulcinella, Pietra Montecorvino è Vesuvia, Mario Merola è Vincenzone, Francesco Paolantoni doppia tutte e tre le pentole magiche. Guarda Totò sapore e la magica storia della pizza su Infinity+