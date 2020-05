L'allenatore nel pallone in versione restaurata: il cult con Lino Banfi in streaming e in esclusiva su Infinity

News Streaming

Oronzo Canà continua ad allenare la Longobarda nell'Allenatore nel pallone su Infinity, a 36 anni di distanza!

Dopo Borotalco e Mediterraneo, Infinity ha finanziato il restauro di L'allenatore nel pallone, ora inserito nel suo catalogo di streaming on demand, incluso nella sottoscrizione. Diretto da Sergio Martino nell'ormai lontano 1984, nel corso dei decenni il film con il personaggio di Oronzo Canà interpretato da Lino Banfi, improbabile allenatore della Longobarda all'insegna del suo modulo 5-5-5, è entrato nell'immaginario collettivo. Fu scritto da Franco Verucci, Romolo Guerrieri, Sergio e Luciano Martino, Pier Francesco Pingitore e dallo stesso Lino Banfi, che vi tenne a battesimo uno dei suoi personaggi più amati in assoluto, "tarantolato", come viene definito dalla moglie nella storia. Nell'Allenatore nel pallone, oltre alla partecipazione di Andrea Roncato e Gigi Sammarchi, nei panni di un osservatore (Andrea) e della sua base all'estero (Gigi), c'erano anche camei di celebri calciatori e giornalisti sportivi dell'epoca, come Liedholm, De Sisti, Pruzzo, Graziani, Ancelotti, Chierico, Damiani, Spinosi, Scarnecchia, Zico, Santarini, Maffei, Martino, Giampiero Galeazzi, Aldo Biscardi e Nando Martellini.



L'allenatore nel pallone: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD