Kung Fu Panda è tornato su Amazon Prime Video con Kung Fu Panda: The Paws of Destiny

Aspettando la seconda parte della prima stagione dell'originale Amazon Prime, a cura della DreamWorks.

Con un trailer già pubblicato dell'imminente seconda parte della prima stagione, sono sempre disponibili in streaming su Amazon Prime Video le prime puntate di Kung Fu Panda: The Paws of Destiny, serie animata originale realizzata dalla DreamWorks Animation, sequel ideale della saga cinematografica, ferma al Kung Fu Panda 3 del 2016. Questa è la seconda serie tv dedicata all'ingombrante, imbranato ma tanto umano panda Po, dopo le tre stagioni di Kung Fu Panda - Mitiche avventure (2011-2016), che invece servirono da ponte tra Kung Fu Panda 2 (2011) e il terzo atto.

Il buon Po è di fatto coprotagonista di questo ciclo di episodi, perché ha la funzione di maestro per le "zampe del destino" del titolo, cioè Nu Hai, Bao, Jing e Fan Tong, quattro giovani panda irrefrenabili. Quest'ultimi vengono fortuitamente investiti dal Chi, cioè dall'energia di quattro antichi guerrieri noti come le "Quattro costellazioni" (Drago Blu, Tartaruga Nera, Tigre Bianca e Fenice Rossa). I loro poteri erano stati nascosti sottoterra dai guerrieri stessi, preoccupati che finissero nelle mani sbagliate, quelle del loro avversario Jindiao, reincarnato adesso in un avvoltoio. Ora potentissimi ma indisciplinati, i quattro giovani eroi hanno bisogno di una guida saggia, ma abbastanza umana da comprendere le loro imperfezioni. Chi meglio di Po?

La prima tranche della prima stagione, nomination agli Annie Awards come migliore serie animata per bambini, è composta da 13 episodi da una ventina di minuti di durata. Curatore del cartoon è Elliott Owen, che per la DreamWorks si è già occupato degli spin-off televisivi destinati al mitico Re Julien di Madagascar. Asset e ambienti sono stati appaltati ai Monk Studios thailandesi, che riescono a trovare un buon compromesso tra espressività, dinamismo dell'azione e l'impossibilità di creare un'immagine complessa come quella dei film.

Vince comunque una totale continuità narrativa, perché a tutti gli effetti Kung Fu Panda The Paws of Destiny si può considerare il prosieguo ufficiale delle avventure di Po, nonché la sua crescita come personaggio. Imperdibile, specie per gli spettatori più piccoli affezionati a Po.