Klaus, un'immagine del primo film di animazione Netflix, a mano libera e vecchio stile!

Klaus, il primo film di animazione Netflix, si mostra con una prima immagine ufficiale. Su Comingsoon seguiamo da almeno quattro anni questo progetto dell'animatore Sergio Pablos, cocreatore di Cattivissimo Me ma ancora prima animatore a mano libera nel Rinascimento Disney degli anni Novanta. A questo proposito, la preziosa particolarità di Klaus sta nell'essere realizzato nell'ormai desueta (a Hollywood) animazione 2D basata su una sequenza di disegni, quella tecnica supertradizionale rinnegata persino dalla Disney. Pablos, in cerca di finanziamenti, quattro anni fa pubblicò una scena confezionata dal suo studio per mostrare come intendesse l'animazione 2D in epoca contemporanea: fedele alle radici, ma attenta a trasmettere una profondità dell'immagine e del colore più compatibile con lo sguardo del pubblico odierno, abituato alle prospettive della CGI.

La storia vede un postino, trasferito in un paesino freddissimo nel profondo nord, imbattersi in un Babbo Natale in incognito. Il film dovrebbe essere pubblicato sul servizio a Natale.