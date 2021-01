Katherine Langford. Palm Springs e un'offerta per San Valentino su Rakuten TV a febbraio

News Streaming

Su Rakuten TV a febbraio i comici paradossi temporali di Palm Springs con Andy Samberg, la teen comedy horror Spontaneous con Katherine Langford, un pacchetto scontato per San Valentino e un pizzico di Harrison Ford in streaming gratis.

Lo streaming di febbraio 2021 su Rakuten TV offre alcuni lungometraggi molto recenti, che in alcuni casi hanno saltato la sala per ragioni legate alla pandemia: è il caso per esempio di Spontaneous, horror comedy adolesceniale con protagonista Katherine Langford (disponibile dal 4), mentre il thriller Il talento del calabrone con Sergio Castellitto (disponibile dal 10) e Bastardi a mano armata con Marco Bocci (dall'11) presentano una produzione nostrana di genere. Il 12 febbraio è la volta della commedia surreale Palm Springs con Andy Samberg e Cristin Milioti, bloccati in un loop temporale di una giornata perfetta che diventa un incubo! Più in là il 22 ci aspetta l'horror The Empty Man, storia di un ex agente di polizia traumatizzato dalla morte di sua moglie e di suo figlio, alla prese con la scomparsa di una ragazza, un caso che ha elementi sovrannaturali.

Tra gli altri film a noleggio in streaming, segnaliamo anche Glassboy e Survive the Night con Bruce Willis.



Palm Springs: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Rakuten TV, le uscite di febbraio 2021 su abbonamento e gratuite, con le offerte speciali