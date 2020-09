Justice League Snyder Cut, una settimana per girare scene aggiuntive: ecco con chi

News Streaming

Lo Snyder Cut di Justice League si arricchirà di nuove sequenze girate appositamente: Zack Snyder ha richiamato sul set alcuni degli interpreti, per una sola settimana di riprese aggiuntive.

La Warner Bros e Zack Snyder stanno alzando la posta sullo Snyder Cut di Justice League: secondo The Hollywood Reporter, Snyder ha organizzato una settimana di riprese, per integrare nuove sequenze nel suo rimontaggio dello sterminato materiale del film. Stando alla fonte, sarebbero stati riconvocati sul set Gal Gadot (Wonder Woman), Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg) e Henry Cavill (Superman): mancano all'appello Ezra Miller (Flash) e Jason Momoa (Aquaman), ma questo potrebbe solo significare che Snyder non ha bisogno di girare altre scene con i due personaggi. Affleck, che già si era detto sarebbe stato sul set di The Flash (2022) di nuovo nei panni di Bruce Wayne (per giunta in compagnia di Michael Keaton!), tornerà Batman quindi prima per Snyder. Leggi anche Ben Affleck tornerà nei panni di Bruce Wayne in The Flash