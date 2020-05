Jumanji The Next Level, il sequel in digitale, Blu-ray e Ultra HD 4K

News Streaming

Dwayne Johnson e la sua banda continuano a combinare guai in Jumanji the Next Level, arrivato in versione digitale e fisica.

Sarà disponibile dal 5 maggio in streaming e download sulle principali piattaforme Jumanji - The Next Level, in uscita anche in formato fisico Blu-ray, dvd e Ultra HD 4K. Il film è il seguito di Jumanji - Benvenuti nella giungla, a sua volta reboot del Jumanji del 1995, veicolo per la strabordante genialità di Robin Williams. The Next Level invece rivede nel mondo virtuale del Jumanji (ora videogioco) i quattro avatar che conoscevamo: Bravestone (Dwayne Johnson), Mouse (Kevin Hart), Ruby (Karen Gillan) e Oberon (Jack Black), solo che alcuni di loro sono controllati questa volta da personaggi diversi, cioè due nonni (Danny DeVito e Danny Glover), e la situazione si fa più caotica del solito! Riusciranno i nostri eroi a uscire da quel maledetto videogioco e a tornare nella realtà?