Judas and the Black Messiah, su Infinity+ è in Premiere il film premio Oscar

Vincitore agli ultimi Oscar per il miglior attore non protagonista e la migliore canzone, Judas and the Black Messiah è in Premiere su Infinity+ incluso nella sottoscrizione fino al 1° luglio 2021.

Judas and the Black Messiah, uno dei film trionfatori agli ultimi Oscar, premiati per il miglior attore non protagonista e per la migliore canzone, è in Premiere su Infinity+ fino al 1° luglio: "premiere" significa che il film è visionabile da tutti gli abbonati alla piattaforma, per il citato periodo limitato, senza costi aggiuntivi per il noleggio. Diretto da Shaka King, già tra gli autori di serie tv come Shril e People of Earth, il film è interpretato da Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback e Martin Sheen.

Judas and the Black Messiah, la storia vera dietro al film su Infinity+