Joker con Joaquin Phoenix da domani 23 gennaio in streaming e download, comincia il countdown

News Streaming

La versione digitale del film candidato agli Oscar sarà disponibile da domani, la Warner Bros renderà disponibili i primi 10 minuti di Joker su YouTube.

Joker è candidato a 11 premi Oscar: in attesa della consegna degli Oscar il 9 febbraio, da domani 23 gennaio il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix sarà disponibile in streaming e download, a noleggio e in vendita, sui principali servizi on demand attivi in Italia. Per celebrare l'uscita di Joker in digitale e home video, la Warner Bros ha inaugurato un countdown dedicato al Joker su YouTube, al termine del quale saranno visionabili gratuitamente i primi dieci minuti del film che ha già portato a casa due Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico e la migliore colonna sonora.

Vi ricordiamo che, qualora foste più interessati alle versioni in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd di Joker, ci sarà invece da attendere il 6 febbraio.