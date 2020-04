Infinity: un mese di streaming gratis, il secondo devoluto alla Protezione Civile

News Streaming

Anche Infinity ha un ruolo nella raccolta fondi "Aiutiamo chi ci aiuta": primo mese di prova gratis, il secondo a pagamento ma tutto in beneficenza.

Il servizio di streaming on demand Infinity modifica il suo approccio all'emergenza Coronavirus: da qualche giorno è scattata una nuova offerta promozionale sul catalogo di film e serie tv. Se fino al mese scorso veniva offerto un periodo di prova raddoppiato (due mesi invece di uno), da questo mese il primo mese è gratuito, mentre il secondo mese a pagamento è interamente devoluto alla Protezione Civile nell'ambito della raccolta fondi "Aiutiamo chi ci aiuta". La campagna è stata lanciata da Mediaset-Mediafriends.

Il secondo mese di sottoscrizione, pari a 7.99 euro, sarà devoluto appunto alla Protezione Civile, per l'acquisto di presidi medico-chirurgici nei reparti di Terapia Intensiva in tutta Italia. E' un modo per coinvolgere gli utenti in un'azione di generosità collettiva, per "supportare tutte le persone che si trovano in prima linea per aiutarci", mentre guardano un film, una serie tv, un programma tv o un cartoon con i propri figli.