Infinity Premiere di novembre 2019: in streaming Shining versione estesa e Godzilla 2: King of the Monsters

Ogni settimana disponibile un film a noleggio gratuito solo per gli abbonati al servizio on demand.

Anche per il mese di ottobre 2019 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di Shining versione estesa, Aquaman, Godzilla 2: King of the Monsters, Batman Hush.

Subito dopo la presentazione a Lucca, ecco arrivare su Infinity l'attesa versione estesa del capolavoro Shining (1980) di Stanley Kubrick, in Premiere dal 1° al 7 novembre: l'incubo di Jack Torrance alias Jack Nicholson si allunga a 144 minuti. Un'occasione per riscoprire una pietra miliare tratta dal romanzo di Stephen King, preparandosi anche all'uscita di Doctor Sleep, il suo seguito ufficiale.

Dall'8 al 14 novembre un grande appuntamento per gli appassionati di cinecomic, in particolare DC Comics: Aquaman con Jason Momoa racconta dell'omonimo supereroe, autoesiliatosi sulla terra ferma: il suo destino da sovrano di Atlantide però lo aspetta, specie se il trono al momento è occupato dal violento Orm (Patrick Wilson)...





Dal 15 al 21 novembre il "monsterverse" si arricchisce di nuove gigantesche creature in Godzilla II: King of the Monsters, che vede un cast corale impreziosito dalla Millie Bobby Brown di Stranger Things, interagire col leggendario kaiju creato nel 1954. Diretto da Michael Dougherty, mette in gioco altre enormi presenze come Mothra, King Ghidorah e Rodan. Tutto da godersi in salotto su un bel televisore di grande formato.



Batman Hush, dal 22 al 28 novembre, arricchisce invece il mondo del Batman animato targato Warner Bros, da sempre presente su Infinity. In questo caso parliamo di un film di animazione realizzato per l'home video, tratto dall'omonima linea narrativa, tredicesimo capitolo del DC Animated Movie Universe. Nella vicenda Bruce Wayne affronta il nuovo misterioso nemico Hush, che sembra conoscere tutto di lui.