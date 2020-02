Infinity Premiere di marzo 2020: in streaming Le regine del crimine, Annabelle 3, Godzilla 2

News Streaming

Ogni settimana disponibile un film a noleggio gratuito solo per gli abbonati al servizio on demand.

Anche per il mese di marzo 2020 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di Le regine del crimine, Annabelle 3, Teen Titans Go! vs Teen Titans e Godzilla 2.

Le Regine del Crimine: Il Trailer Italiano del Film - HD

Le regine del crimine (2019, in premiere dal 6 al 12 marzo) è un dramma con protagoniste tre casalinghe del quartiere di Hell's Kitchen nel 1978 a New York: quando l'FBI arresta i loro mariti legati alla mafia irlandese, decidono di gestire personalmente gli interessi di famiglia, mandando avanti azioni criminali come esecuzioni e racket. Diretto da Andrea Berloff, il lungometraggio è interpretato da Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss.

Annabelle 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Annabelle 3 (dal 13 al 19) è il terzo capitolo della saga horror ambientata nell'universo di The Conjuring. Proprio da quest'ultimo arrivano i coniugi Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), che lasciano due adolescenti a fare da babysitter alla loro figlia: ignorano però che una delle bambole ha qualcosa di pericoloso... e assai familiare agli appassionati del genere! Esordio alla regia di Gary Dauberman, creatore della serie.



Teen Titans Go! vs Teen Titans, in Premiere dal 20 al 26 marzo, è un nuovo lungometraggio di animazione umoristico della Warner Bros Animation. Il film presuppone un folle (e un po' metalinguistico) scontro e riappacificazione, di fronte a un nemico comune, tra i minisupereroi DC della nuova serie Teen Titans Go! con quelli della serie Teen Titans del 2003. Dovranno vedersela con Trigon, Hexagon e addirittura Babbo Natale, per rimettere in ordine il tempo e l'universo.