Infinity Premiere di marzo 2019: in streaming A Star Is Born, Ocean's 8 e Teen Titans Go!

Anche per il marzo 2019 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di A Star Is Born, due film animati con Scooby Doo, Ocean's 8 e Teen Titans Go!.

A Star is Born (in Premiere dal 1° al 7 marzo) è una prestigiosa anteprima: si tratta del lungometraggio diretto e intepretato da Bradley Cooper, terzo remake di E' nata una stella, trampolino di lancio per Lady Gaga in versione attrice (oltre che cantante). Una storia d'amore tormentata, un melodramma classico con una canzone; "Shallow", che ha già vinto un Golden Globe. Attualmente è candidato a otto premi Oscar.





Scooby Doo e il Fantasma del Ranch e Scooby Doo e il fantasma rosso sono due film animati dedicati al celebre cane "indagatore dell'incubo" (finto): difficile che qualcuno scambi lui e Shaggy per Dylan Dog, ma bisogna dar loro fiducia! I due cartoon saranno in Premiere dall'8 al 14 marzo.

Ocean's 8 (dal 15 al 21 marzo) riprende la saga resa famosa da George Clooney, mettendo in gioco una squadra di otto infallibili donne alle prese con un altro "colpo del secolo". Il cast davvero all-star comprende Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Awkwafina. Produce Steven Soderbergh, dirige Gary Ross.