Infinity Premiere di maggio 2020: in streaming Doctor Sleep e Motherless Brooklyn di Edward Norton

Ogni settimana disponibile un film a noleggio gratuito solo per gli abbonati al servizio on demand.

Anche per il mese di maggio 2020 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di Doctor Sleep, Motherless Brooklyn, Il cardellino e Blinded by the Light.

Doctor Sleep con Ewan McGregor, in premiere fino al 7 maggio, è l'atteso sequel di Shining, basato come l'originale sul romanzo omonimo di Stephen King. Il film di Mike Flanagan racconta di un Danny Torrence ormai adulto, alcolista a causa dei traumi subiti. Quando la giovana Abra si presenta da lui, dichiarando di avere i suoi stessi poteri di "Luccicanza", verrà coinvolto nella lotta al temibile clan dei The True Knot, che cercano l'immortalità nutrendosi proprio della luccicanza dei bambini.

Il cardellino (2019, in Premiere dall'8 al 14) di John Crowley è invece basato sul romanzo omonimo di Donna Tartt, e vede protagonista il bravo Ansel Elgort di Baby Driver. Si narra del giovanissimo Theo, che si ritrova orfano dopo che sua madre rimane vittima di un attentato al Metropolitan Museum of Art a New York. Si ritrova così adottato da una ricca famiglia dell'Upper East Side, e cresce appigliandosi a un personale talismano d'innocenza perduta, un piccolo quadro che rappresenta appunto un cardellino e sarà la chiave del suo destino.

Motherless Brooklyn di e con Edward Norton, in premiere dal 15 al 21 maggio, è l'atteso ritorno alla regia del grande attore, che qui narra della New York degli anni Cinquanta e di Lionel, dolente investigatore privato afflitto da sindrome di Tourette. Fa capo all'agenzia del suo mentore Frank (Bruce Willis), che lo salvò da un orfanotrofio e ora è morto in circostanze sospette sulle quali Lionel non può non indagare. Nel cast anche Bobby Cannavale, Willem Dafoe e Alec Baldwin.