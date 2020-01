Infinity Premiere di febbraio 2020: in streaming IT Capitolo 2, Blinded by the Light, Dolor y gloria

News Streaming

Ogni settimana disponibile un film a noleggio gratuito solo per gli abbonati al servizio on demand.

Anche per il mese di febbraio 2020 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di IT Capitolo 2, Blinded by the Light, Dolor y gloria e Shazam!.

Dolor y Gloria: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dolor y gloria (2019) di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas è in Premiere dal 7 al 13 febbraio. Volendo l'amico Banderas accanto a sè in un amaro bilancio personale, il grande Pedro gli affida il ruolo di un regista in crisi col passato e col presente. Attore e autore qui si fondono l'uno con l'altro, con Banderas che ha subito nella realtà un arresto cardiaco, rendendolo pronto a un film che mette in scena alti e bassi dell'esistenza intera. Antonio ha vinto per Dolor y gloria il premio a Cannes come migliore protagonista, ma è anche candidato ai premi Oscar. Il lavoro di Almodóvar è stato nominato dall'Academy inoltre come miglior film internazionale.

Blinded by the Light - Travolto dalla musica: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Blinded by the Light - Travolto dalla musica (2019, in premiere dal 14 al 20) è una commedia diretta da Gurinder Chadha, regista di Sognando Beckham. Javed Khan (Viveik Kalra) vive in Inghilterra negli anni Ottanta, con la sua famiglia pakistana. E' difficile per lui seguire le tendenze dell'epoca, con i genitori conservatori e o coetanei razzisti. La sua integrazione accelera quando un amico gli fa scoprire la musica di Bruce Springsteen. Proverà a comprare biglietti per un concerto del Boss, ma forse il destino ha in serbo per lui persino qualcosa di meglio...

IT: Capitolo 2: Trailer Ufficiale Italiano Finale - HD



IT Capitolo 2 di Andy Muschietti, in premiere dal 21 al 27 febbraio, è invece la seconda parte del monumentale adattamento del romanzo di Stephen King, culto degli anni Ottanta. A differenza della prima parte, questa segue il "Club dei Perdenti" ormai adulto, nel suo ritorno a Derry, per rispondere alla nuova minaccia del clown Pennywise che avevano sconfitto trent'anni prima. L'ottimo cast che coinvolge anche Jessica Chastain e James McAvoy non impedisce qualche ulteriore flashback nell'epoca dell'adolescenza.