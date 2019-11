Infinity Premiere di dicembre 2019: in streaming Dolor y gloria e Annabelle 3

News Streaming

Ogni settimana disponibile un film a noleggio gratuito solo per gli abbonati al servizio on demand.

Anche per il mese di dicembre 2019 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di Dolor y gloria, Annabelle 3, Pokémon Detective Pikachu e Shazam!.

Dolor y Gloria: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dolor y gloria (2019) di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, in Premiere dal 6 al 12 dicembre, è la presenza autoriale forte del Premiere di questo mese. Volendo l'amico Banderas accanto a sè in un amaro bilancio personale, il grande Pedro gli affida il ruolo di un regista in crisi col passato e col presente. Attore e autore qui si fondono l'uno con l'altro, con Banderas che ha subito nella realtà un arresto cardiaco, rendendolo pronto a un film che mette in scena alti e bassi dell'esistenza intera. Antonio ha vinto per Dolor y gloria il premio a Cannes come migliore protagonista.

Annabelle 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Annabelle 3 (dal 13 al 19) è il terzo capitolo della saga horror ambientata nell'universo di The Conjuring. Proprio da quest'ultimo arrivano i coniugi Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), che lasciano due adolescenti a fare da babysitter alla loro figlia: ignorano però che una delle bambole ha qualcosa di pericoloso... e assai familiare agli appassionati del genere! Esordio alla regia di Gary Dauberman, creatore della serie.

Pokémon: Detective Pikachu: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Considerato il più remunerativo e lodato film tratto da un videogioco, Pokémon: Detective Pikachu sarà disponibile in Premiere dal 20 al 26 dicembre. Immaginando una città in cui gli esseri umani convivono con i celebri Pokémon, Ryme City, il film dell'esperto di effetti visivi Rob Letterman vi ambienta una storia noir umoristica: il giovane Tim (Justice Smith) deve rintracciare suo padre, lo scomparso detective privato Harry Goodman. Ad aiutarlo ci sarà l'assistente del babbo, una versione parlante del celebre Pikachu. Sveleranno il mistero?