Infinity Premiere di aprile 2020: in streaming Joker, L'inganno perfetto, IT Capitolo 2

Ogni settimana disponibile un film a noleggio gratuito solo per gli abbonati al servizio on demand, in estensione di prova gratis per due mesi per l'emergenza Coronavirus.

Anche per il mese di marzo 2020 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di Joker, IT Capitolo 2, L'inganno perfetto e Scooby Doo e il ritorno sull'isola degli zombi.

Joker: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Due premi Oscar, per il miglior attore protagonista e le migliori musiche: Joker (in Premiere dal 3 al 9 aprile) con Joaquin Phoenix non dovrebbe aver bisogno di presentazioni. Ammirato ma anche contestato, estremo e drammatico, cinecomic atipico, il film di Todd Phillips ha ribaltato le aspettative verso questo sottogenere di lungometraggi, espugnando il Leone d'Oro al Festival di Venezia. Oltre a Phoenix, nel cast c'è anche Robert De Niro, benedicendo un'operazione che guarda allo stile di Taxi Driver.

L'inganno Perfetto: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L'inganno perfetto (dal 10 al 16 aprile) vede ancora una volta collaborare il grande Ian McKellen col regista Bill Condon, dopo Demoni e dei e Mr. Holmes. In questo film è veterano truffatore che mira a sedurre una ricchissima vedova (Helen Mirren), per metter mano tramite un conto comune su 3 milioni di sterline. Grazie all'aiuto del suo socio, pensa di non trovare grossi impedimenti sulla sua strada, a parte le rimostranze del figlio della donna, sospettoso. Ma le sorprese sono dietro l'angolo.

IT: Capitolo 2: Trailer Ufficiale Italiano Finale - HD

IT Capitolo 2 di Andy Muschietti, in premiere dal 17 al 23 aprile, è invece la seconda parte del monumentale adattamento del romanzo di Stephen King, culto degli anni Ottanta. A differenza della prima parte, questa segue il "Club dei Perdenti" ormai adulto, nel suo ritorno a Derry, per rispondere alla nuova minaccia del clown Pennywise che avevano sconfitto trent'anni prima. L'ottimo cast che coinvolge anche Jessica Chastain e James McAvoy non impedisce qualche ulteriore flashback nell'epoca dell'adolescenza.



Scooby Doo! e il ritorno sull'isola degli zombie (dal 24 al 30 aprile) è un allegro film d'animazione, in cui ritroviamo la gang piuttosto giù di morale per aver venduto il mitico furgoncino Mystery Machine: quando Shaggy vince una vacanza premio in un'isola tropicale, Scooby e gli altri amici lo seguono, ma naturalmente la vacanza sarà alquanto movimentata...