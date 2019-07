Infinity Premiere di agosto 2019: in streaming La prima pietra, Attenti al gorilla, Croce e delizia, Aquaman

News Streaming

Ogni settimana disponibile un film a noleggio gratuito solo per gli abbonati al servizio on demand.

Anche per il agosto 2019 il servizio di streaming on demand Infinity offre dei film recentissimi, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato al servizio, nell'ambito dell'iniziativa Infinity Premiere. Questo mese parliamo di La prima pietra, Attenti al gorilla, Croce e delizia, Aquaman.







La prima pietra: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Dal 2 all'8 agosto sarà possibile divertirsi con La prima pietra, commedia satirica di Rolando Ravello, interpretata da Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte e Serra Yilmaz. In una piccola scuola italiana, un bambino musulmano lancia una pietra che sfonda una finestra e ferisce leggermente un bidello. La tensione sale, proprio alle porte della recita di Natale alla quale il preside tiene tantissimo...

Attenti al Gorilla: Il Trailer ufficiale del Film - HD



In Attenti al gorilla (dal 9 al 15 agosto), Lorenzo (Frank Matano) è un avvocato fallito, che fa causa alla zoo della città per cercare di recuperare la stima della sua famiglia e di sua moglie. La vincerà, ma dovrà tenersi in casa un gorilla... nel cast anche Cristiana Capotondi, Lillo Petrolo, Francesco Scianna e Diana Del Bufalo.

Croce e Delizia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



In Croce e delizia (dal 16 al 22 agosto), Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann sono Tony e Carlo, due capifamiglia che scoprono di amarsi, mandando in tilt con la propria relazione gli equilibri dei loro primogeniti, interpretati da Jasmine Trinca e Filippo Scicchitano. Diretto da Simone Godano, Croce e delizia è scritto da Giulia Steigerwalt a partire da un soggetto da lei cofirmato col regista. Nel cast ci sono anche Lunetta Savino e Anna Galiena.