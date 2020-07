Infinity Lab: tre documentari tra quarantena, sport e virus, per un'Italia che si rialza

News Streaming

Il laboratorio di crowdfunding Infinity Lab cofinanzia e porta in streaming su Infinity tre documentari per ripensare il nostro futuro.

Infinity Lab, il laboratorio permanente cofinanziato dal servizio di streaming Infinity, ha presentato oggi i tre progetti finalisti che parteciperanno alla nuova campagna di crowdfunding: l'iniziativa partita a maggio ha attirato oltre 50 proposte sul tema “Ripensare il futuro – documentari e inchieste post quarantena”. Concetto guida: raccontare la volontà di ricostruire se stessi e il Paese dopo la pandemia di Covid-19. Come sempre, Infinity s'impegna a investire il 50% del budget dei tre lavori, se raggiungeranno in crowdfunding su Produzioni dal Basso l'altro 50% del loro costo. I prodotti finiti saranno proiettati al WMF - Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale il 19-20-21 novembre al Palacongressi di Rimini, oltre ovviamente a vedere la luce on demand su Infinity. Ma quali sono i tre progetti?

La docu-serie in otto episodi Green Storytellers – Alla scoperta di chi vuole salvare il Pianeta racconta chi si dedica all’ambiente, all’economia sostenibile, alla solidarietà e all’innovazione tecnologica.

58BPM segue invece tre atleti nel lockdown, impegnati a tornare alla normale attività dopo mesi di stop forzato, ripartendo appunto da quei 58 battiti al minuto.

P.S. - Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo sceglie infine la strada della docu-fiction, ipotizzando che un "Archivista" rinvenga nel futuro testimonianze della nostra epoca e di questo terribile anno, ripercorrendo quattro storie di italiani comuni che hanno dovuto affrontare circostanze straordinarie, uscendone più forti.

Vi lasciamo il link al sito di Produzioni dal Basso per partecipare al cofinanziamento di queste tre idee. Guarda i documentari di Infinity Lab su Infinity