Infinity Lab e Barbascura X, insieme per beneficenza e per una docuserie

La raccolta fondi per la docuserie Post Scriptum - Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo vede impegnati Infinity Lab, l'artista Barbascura X e gli autori del documentario anche sul fronte della beneficenza.

Particolarmente importante la nuova raccolta fondi per la docuserie Post Scriptum - Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo, promossa da Infinity Lab su Produzioni dal basso, dedicata a raccontare l'Italia che reagisce alle sfide imposte dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Non è la prima volta che Infinity Lab lancia un crowdfunding di questo tipo, ma in questo caso il 10% del denaro raccolto andrà in beneficenza all’associazione Terra e Pace di Torino, per l’iniziativa "Madri di Quartiere: donne al servizio della comunità".

Infinity Lab, il primo laboratorio italiano che con Produzioni dal Basso individua e cofinanzia il talento di registi, videomaker, autori e sceneggiatori, questa volta ha scelto il progetto di Post Scriptum - Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo dei registi Elena Beatrice e Daniele Lince: selezionata dopo la call tematica "Ripensiamo il futuro", la docuserie coinvolge il "divulgatore scientifico del web" Barbascura X, nei panni di un archeologo del futuro che ritrova i frammenti di un passato ormai dimenticato, scampoli di sfide quotidiane, personali e collettive di Italiani che hanno attraversato il lockdown per uscirne arricchiti, con una visione orientata al futuro.

Per finanziare il progetto e devolvere il 10% della cifra in beneficenza, potete recarvi sulla pagina di Post Scriptum - Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo su Produzioni dal basso.