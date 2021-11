In the Heights - Sognando a New York, in Premiere su Infinity+ il musical di Lin-Manuel Miranda

News Streaming

Per una settimana è visionabile dagli abbonati di Mediaset Infinity, senza costi aggiuntivi, il musical del lanciatissimo Lin-Manuel Miranda, In the Heights - Sognando a New York.

In the Heights - Sognando New York è un musical diretto da Jon M. Chu e basato sullo spettacolo omonimo con le canzoni di Lin-Manuel Miranda, interpretato sullo schermo da Anthony Ramos e Leslie Grace. Il film è in Premiere su Mediaset Infinity+ dal 19 al 25 novembre, cioè la sua visione non implica costi aggiuntivi di noleggio per tutti gli abbonati alla piattaforma. Guarda In the Heights - Sognando a New York su Mediaset Infinity+

In the Heights - Sognando New York, la trama del musical su Infinity

A Washington Heights, quartiere di Manhattan, vive Usnavi (Anthony Ramos), che gestisce una piccola bottega ("bodega") e abita con sua nonna Claudia, dopo essere rimasto orfano dei suoi genitori: il suo sogno è racimolare il denaro sufficiente per tornare dov'è nato, nella Repubblica Dominicana. Nina (Leslie Grace), amica d'infanzia di Usnavi, torna invece nel quartiere perché ha difficoltà nel proseguire gli studi, mancandole i soldi per il college. Le loro vicende s'intrecceranno a quelle di amici e parenti che cercano un futuro migliore: un artista di graffiti, il proprietario di una compagnia di taxi, Daniela, Carla e Cuca che lavorano al salone di bellezza, la fiamma non dichiarata Vanessa, nonché Sonny, un cugino che aiuta Usnavi nel negozio. Sognando di rilevare il vecchio bar che appartenne a suo padre nella Repubblica Dominicana, Usnavi dovrà davvero domandarsi cosa significhi "casa".

In the Heights - Sognando New York, il musical di Broadway sul quale si basa il film