In Darkness, Natalie Dormer interpreta e scrive il thriller in streaming su Infinity

Domenico Misciagna di 06 aprile 2020 5

La Natalie Dormer del Trono di Spade, in In Darkness in streaming su Infinity, è una musicista non vedente. Ha collaborato anche al copione.

di Domenico Misciagna Giornalista specializzato in audiovisivi

Autore di "La stirpe di Topolino"