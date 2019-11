Il viaggio delle ragazze, musica e New Orleans con Tiffany Haddish su Infinity

News Streaming

In streaming nella sottoscrizione la commedia al femminile con Queen Latifah, Jada Pinkett Smith e Regina Hall.

Il viaggio delle ragazze (2017), commedia al femminile ambientata nella musicale New Orleans, è disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. Ne sono protagoniste Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith e Tiffany Haddish, nei panni di quattro amiche dall'epoca del college, che si recano a New Orleans per partecipare all'Essence Festival. Si tratta di un evento annuale che dal 1995 si svolge in città per celebrare le donne afroamericane, in un tripudio di musica di tutti i generi. Nel viaggio, il loro legame diverrà più forte, quando una scatenata vita mondana tra musica, bevute, balli, risse e qualche flirt sembrerà portarle di nuovo ai loro anni di gioventù. A guidare il gruppo sarà Ryan (Hall), opinionista detta "la prossima Oprah", trascinatrice della giornalista di gossip Sasha (Latifah), dell'infermiera Lisa (Pinkett-Smith) e della scatenata Dina (Haddish).