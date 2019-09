Il talento di Pierfrancesco Favino su Infinity: Moglie e marito, L'uomo che ama, Saturno Contro

News Streaming

Il servizio di streaming offre alcuni lungometraggi dalla carriera già ricca dell'attore, tra cui La vita facile e Al cuore si comanda.

Da poco vincitore del Nastro d'Argento come migliore protagonista per Il traditore, Pierfrancesco Favino è ben rappresentato sul servizio di streaming on demand Infinity, con alcuni film noti e meno noti della sua carriera. Andiamo a esaminare quali di questi lungometraggi sono disponibili nella sottoscrizione mensile.

Al cuore si comanda: il trailer del film



Al cuore si comanda (2003) con Claudia Gerini è una delle prime interpretazioni di rilievo di Favino, qui nei panni di un disoccupato disperato, che accetta un curioso impiego: figurare come amante di Lorenza, la quale finirà poi inevitabilmente per innamorarsi sul serio di lui. Dirige Giovanni Morricone, figlio di Ennio. Guarda Al cuore si comanda su Infinity

Saturno contro (2006) di Ferzan Ozpetek, nonostante viva di un cast corale, ruota intorno alla straordinaria performance di Pierfrancesco, nei panni di un uomo traumatizzato dalla morte del suo giovane compagno, interpretato da Luca Argentero. Il film è diventato noto anche per aver lanciato nel cinema italiano Ambra Angiolini. Guarda Saturno contro su Infinity

Va assolutamente recuperato e apprezzato il particolare L'uomo che ama (2008) di Maria Sole Tognazzi, dove il farmacista Roberto soffre per amore attraversando due relazioni, Sara (Ksenia Rappoport) e Alba (Monica Bellucci). Attenti a non dare nulla per scontato, la costruzione narrativa e la sua atmosfera si ricordano. Guarda L'uomo che ama su Infinity

La vita facile: Il trailer ufficiale del film



In La vita facile (2010) di Lucio Pellegrini, Favino è Mario, un chirurgo che raggiunge in Kenya il suo compagno di università Luca (Stefano Accorsi), lì volontario. Come mai Mario è volato da Luca, visto che non sembra a suo agio in quel contesto? L'arrivo di Ginevra (Vittoria Puccini), moglie di Mario ed ex-amante di Luca, svelerà la verità. Guarda La vita facile su Infinity