Il primo Natale, l'umorismo di Ficarra & Picone in streaming su Infinity+

Ficarra & Picone indietro nel tempo incontrano il Bambin Gesù in Il primo Natale, il grande successo ora in streaming su Infinity+, incluso nella sottoscrizione.

Un presepe che comprenda Ficarra & Picone? Lo immaginereste? Potreste immaginarlo facilmente dopo aver visto Il primo Natale, piccolo kolossal umoristico del duetto siciliano, in streaming su Mediaset Infinity+, incluso nella sottoscrizione mensile, senza costi aggiuntivi di noleggio. Guarda Il primo Natale su Mediaset Infinity+

Il primo Natale, la trama del film di Ficarra & Picone

Il primo Natale è la storia dell'ateo ladruncolo Salvo (Ficarra), che ha messo gli occhi su una preziosa statua di Gesù Bambino nel presepio di don Valentino (Picone). Il tentativo di furto avrà conseguenze inaspettate, perché i due si ritroveranno per magia nell'Anno 1, proprio quando Maria sta per partorire! Questione importante per entrambi è assicurarsi che Gesù nasca senza le minacce di Erode (Massimo Popolizio), ma tra equivoci e inevitabili comici problemi di adattamento a un tempo che fu, i due forse scopriranno qualcosa di più di se stessi...



Il Primo Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il primo Natale, Ficarra & Picone raccontano il loro film natalizio