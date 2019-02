Il nuovo Halloween e i migliori horror in streaming su CHILI

E' stato molto apprezzato il recupero del franchise di Halloween, con un nuovo film interpretato da Jamie Lee Curtis e presente in streaming su CHILI. Diretto dal David Gordon Green di Stronger, il lungometraggio si propone come un vero e proprio omaggio all'originale Halloween di John Carpenter, recuperandone la protagonista Laurie Strode. A quarant'anni di distanza, miracolosamente sopravvissuta al killer, Laurie deve a questo punto affrontare il redde rationem con la sua spietata nemesi. Il film risulta interessante proprio per un senso di particolare rivalsa, che la sceneggiatura spalma su tre diverse generazioni di donne, simbolicamente ribelli verso la minaccia rappresentata, allora come oggi, da Michael Myers. Guarda Halloween (2018) su CHILI Guarda l'originale Halloween su CHILI Halloween: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Rimanendo in tema di horror, altri film meriterebbero un riattraversamento (o una scoperta). Ha un suo perché per esempio IT, opera di Andy Muschietti che ha affrontato l'impresa improba di adattare per il grande schermo il monumentale romanzo omonimo di Stephen King. Trent'anni nell'inquietante Derry, posseduta da una presenza maligna affrontata da un "Club dei perdenti" entrato nell'immaginario collettivo. La seconda parte, dedicata ai componenti del club da adulti, arriverà in sala verso settembre.

Non si vince un Oscar alla migliore sceneggiatura originale per puro caso. E' successo a Jordan Peele, primo cineasta di colore ad aver ottenuto il premio, col suo debutto alla regia. Scappa - Get Out è un'amarissima satira su un aspetto del razzismo a volte sottovalutato, tradotto in immagini inquietanti e allo stesso tempo beffarde (parallelamente, Peele nella sua carriera è infatti un comico). Ma durante Get Out non si ride molto, anzi.

E' David Robert Mitchell a dirigere un altro esponente del genere molto lodato ultimamente dalla critica: It Follows è la storia di Jay, una diciannovenne che precipita in un incubo dopo un fugace incontro sessuale. Ha la netta sensazione di essere seguita, ed è perseguitata da sinistre visioni. Cosa sta succedendo? Come potranno Jay e i suoi amici sopravvivere a una minaccia che sembra intangibile?