Il grinta, da John Wayne a Jeff Bridges in streaming su Infinity

Il servizio offre entrambi gli adattamenti del romanzo di Charles Portis: due visioni diverse del genere western.

Il grinta è un romanzo western scritto da Charles Portis pubblicato nel 1968 e trasposto al cinema due volte: la prima con John Wayne nel Grinta del 1969, la seconda volta con Jeff Bridges nel Grinta del 2010. Il servizio di streaming on demand Infinity offre entrambe le versioni di questa crepuscolare storia nel West. Esaminiamole più da vicino. In entrambe i casi si parla di una ragazzina, Mattie Ross, che per vendicare la morte di suo padre assolda un ex-sceriffo in debacle, Rooster Cogburn detto il Grinta.

Il grinta con John Wayne

Per John Wayne interpretare il film divenne un punto d'onore, dopo aver letto la storia di Portis. Wayne arrivò persino a spingere perché fosse usato il copione di Marguerite Roberts, nonostante quest'ultima fosse stata sotto processo per simpatie comuniste e lui stesso fosse un fervente conservatore: la ritenne una delle migliori sceneggiature che avesse mai letto. Wayne aveva persino intenzione di eseguire di persona la scena finale in cui salta lo steccato a cavallo, nonostante sul set fosse disponibile la sua controfigura storica, Tom Gosnell. Henry Hathaway, regista storico del genere e dello stesso Wayne, si accordò con l'attore per tenere la ripresa alla fine della lavorazione: entrambi temevano che non ce l'avrebbe fatta. Secondo la leggenda, è proprio Wayne quello sul cavallo che salta.

Tanti fan considerano Il pistolero del 1976 l'addìo definitivo di John, a quel punto gravemente malato, ma è anche legittimo ritenere che Il grinta rappresenti un sipario meno scontato. Guarda Il grinta con John Wayne su Infinity

Il grinta con Jeff Bridges

Tecnicamente questo Il grinta non è un remake del lungometraggio precedente, ma un nuovo adattamento diretto del romanzo, con sceneggiatura e regia dei fratelli Joel & Ethan Coen. Più che per la grandiosa interpretazione di Jeff Bridges, quasi scontata data la levatura dell'attore e la sua perfetta aderenza al carattere del personaggio, spiazzò la performance dell'esordiente Hailee Steinfeld nei panni di Mattie. Il lungometraggio fu concepito come un adattamento più fedele del romanzo, con meno libertà di quelle prese dalla precedente versione cinematografica.

Incredibilmente, Il grinta fu nominato a dieci premi Oscar ma non vinse alcuna statuetta: arrivarono nomination per film, regia, sceneggiatura non originale, scenografia, costumi, fotografia, montaggio del suono, mix del suono e appunto miglior attrice non protagonista. Guarda Il grinta con Jeff Bridges su Infinity